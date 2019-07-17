氣象局今（17）日11點半發布輕颱丹娜絲陸上颱風警報，警戒範圍包含台東、恆春半島與屏東。預報中心技正黃椿喜表示，丹娜絲暴風圈將在明天清晨碰觸台東陸地，颱風中心則於明天深夜擦過宜蘭陸地，形成擦邊球。整體而言，周四、周五的風雨最大，颱風對東部、北部的影響也比較明顯，西半部相對較小。

氣象局分析，丹娜絲結構不強，帶來的風雨不會太強。而丹娜絲在碰觸呂宋島陸地後，其高層結構與主體脫離，一分為二，低層繼續在原地重整，準備北轉撲向台灣東部海面。高層則跑到呂宋島西邊與海上的雲系結合，並逐漸增強成低氣壓。目前看來，成颱的機率不會太高，預計在明天開始北抬，就會對台灣產生影響。

黃椿喜說，如果這個低氣壓發展成熱帶低壓，並且向台灣西南部前進，帶來的雨量就很可觀；若方向稍微偏東，沿台灣東部北上，與丹娜絲類似，影響就會小一些。

氣象局強調，基隆北海岸、台東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島，以及南部沿海地區已有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域風浪亦明顯增大，前往海邊活動應特別注意安全。

(中時 )