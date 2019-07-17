台南17歲少女小珍（化名）上周二被友人載走後，北上台中摩鐵參加毒品性愛趴，不料疑似服用毒咖啡包等過量混用毒品，最後猝死摩鐵，其他一同開趴5名男子溜之大吉，小珍母親是越南配偶，單親獨自撫養一對兒女，面對女兒意外逝世，悲痛不已，找上台南市議員林燕祝求助。林燕祝說，女孩母親因為語言不通，也不諳法律，她提供相關建議協助。

林燕祝表示，她從女孩媽媽口中知道小珍急著獨立賺錢，目前應該仍就讀高職，向媽媽表示在pub打工，上周二由友人載往，聲稱要去嘉義，結果再接到消息就是女兒噩耗。林燕祝轉述，媽媽曾擔心女兒在外打工安危，希望她不要再打工了，對於女兒到底工作內容是什麼，並不清楚。由於小珍母親但對女兒交友情形都不了解，她也希望案情趕快水落石出。

台南17歲少女猝死台中摩鐵 母親以為她只是去打工

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(中時 )