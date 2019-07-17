世界貿易組織上訴法官16日在一項裁決中指出，2012年的美國政府未完全遵守世界貿易組織的裁定，對此中國大陸可祭出制裁做為反制，故若不撤銷違反WTO規範的特定關稅，美國可能面臨中國大陸的制裁。

路透社報導，由於美國2012年時對價值73億美元（約新台幣2264億元）的中國大陸出口商徵收反補貼稅，其中包括太陽能板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材，引起中國大陸當時向WTO投訴。這項爭端聚焦在美國商務部於2007至2012年間展開的17項調查，當時是前總統歐巴馬執政時期。

美國貿易代表署（USTR）的萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，WTO的裁決認同，美國證明中國大陸利用國營企業來資助和扭曲其經濟；不過該裁決也指出，美國貿易代表署視這些大陸商品價格已遭官方「扭曲」，但美國必須接受中國大陸的價格以衡量補貼。

美國發聲明表示，這項結論忽略所有美國引述來自世界銀行、經濟合作暨發展組織研究報告、經濟調查和其他客觀證據的發現，且WTO上訴機構報告破壞該組織自身的規則，中國大陸補貼不僅傷害美國勞工和企業，並扭曲全球市場，而這項判決讓它們在對抗中國大陸國營企業補貼的效力減弱。

中國大陸商務部對此判決表示，中方提起執行之訴，是為了維護自身的合法權益，也是為了維護多邊貿易體制的權威性；近年來，美國對大陸產品濫用反補貼措施，對大陸產品正常對美出口構成嚴重阻礙。美方涉案反補貼措施已多次被世貿組織裁決違反多邊規則。

(中時電子報)