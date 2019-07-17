彰化「晨陽學園」自7月15日起展開「三鐵（台鐵、捷運及腳踏車）環島」活動，為期17天，由16位師長陪伴9位學子完成任務。教育部長潘文忠今天肯定學生壯遊台灣，並提醒此行會遇到颱風，要注意安全。

「晨陽學園」目前有8位老師、7位學生，分別來自資源不足與受創的成長背景。為提供反毒多元適性輔導資源，彰化縣聯絡處成立「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，協助「晨陽學園」學員建立自信，訓練並強化實作能力，重新獲得外界肯定。

學園課程除一般國中學科外，另針對學生特性及需求，開設木工、陶藝、烘焙、園藝、音樂、田園教學與校園守護犬等多元課程，例如：技藝類木工與陶藝課訓練學生的耐心、專注力與創造力，學生透過正確使用木工與陶藝工具，形塑對自我負責任的態度。

「晨陽學園」還有校園守護犬訓練課程，學生照顧流浪犬與犬隻互動等，甚至被犬隻抗拒的過程中學會同理照護者的處境，開啟學生心靈療癒之路達成互益功能。

教育部主秘朱楠賢2月20日上午探訪「晨陽學園」，親自參與木工、陶藝、園藝及烘焙課程，當月由孩子們擔任老師，教導師長們手作木工及陶藝，互動過程溫馨。「晨陽學園」師生7月15日至31日進行「三鐵環島」，今天行經北部地區，潘文忠特地與他們見面並打氣。

潘文忠與學生見面時，送他們每人一個小書包，學生們則並親手致贈卡片及木工課程所製作的木椅，感謝師長的付出。

潘文忠對這群高關懷學生表示，學習過程難免會遇到挫折，但人生的不順利不代表會一直下去，17天的環島可以更深認識台灣，也希望他們可以從中找到自信。

(中時 )