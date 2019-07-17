葉璦菱與名攝影師陳文彬的22歲獨子陳奕凡（ØZI），推出首張專輯《ØZI：The Album》就入圍金曲獎6項大獎，並拿下最佳新人獎。17日週刊報導，和有「台版馬思純」封號的28歲辣模陳怡安（Angelina），因拍攝MV相識，似乎擦出愛的火花，被直擊同進同出，疑似交往、同居，對此，葉璦菱表示：「我也認識安安，安安是很棒的女生，很健談、很漂亮，漂亮的女生大家都會欣賞，ØZI常常帶很多朋友來家裡，我只有一個兒子，我喜歡熱鬧，我會煮東西，讓大家一起來家裡吃飯、聊天。」並透露「安安那天是來幫ØZI搭配服裝，因為ØZI要出國拍東西，她是專業模特兒，我很謝謝她幫ØZI搭配服飾。」她一看到新聞後，也立刻傳訊息慰問給Angelina，「不要緊張，放輕鬆，這沒什麼。」

至於是否有聽聞ØZI與Angelina交往一事，她坦言他們有沒有交往，真的不清楚，「我從來沒問過ØZI女朋友的事，他從國中就會帶很多男生、女生的朋友，有時候一起回家都5、6個女生，誰是女朋友我也不知道。」並提到男未婚、女未嫁，大家交男友朋友很正常，「我們以前那個年代就沒在管，連我的爸爸媽媽也不會管說我要嫁給誰，我跟他爸爸都很放心、是很開放的態度。」而她也替兒子澄清絕無同居，她笑說：「ØZI到現在都是跟我們住在一起，他不可能搬出去，同居我也不會同意，不然我這個老媽子就太無聊了。」

此外，Angelina前男友是有號稱「台灣噴射機」之稱的富邦勇士隊張宗憲，兩人交往長達6年，今年6月時，Angelina才在IG宣布分手，ØZI疑似當小王橫刀奪愛，讓富邦球星張宗憲戴綠帽，葉璦菱表示：「這我就不清楚，這是她的事。」

(中時 )