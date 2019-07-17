為進一步打擊大陸電訊巨頭華為發展5G，美國國會參眾兩院議員16日推出《捍衛美國5G未來法案》，試圖禁止美國將華為從實體清單除名。推出法案的國會議員稱，這個法案對保護美國5G網路至關重要。此舉預計將進一步打擊華為在全球5G開發的計劃。

據《美國之音》報導，由六名跨黨派參議員和四名兩黨眾議員共同推出的法案名為《捍衛美國5G未來法案》。將把美國總統川普之前頒布的「可禁止威脅國家安全的外國企業參與美國5G系統的行政命令」法律化。

此法案將禁止「在沒有國會行動參與下，將華為從商務部實體清單中撤除」。同時還規定，如果行政當局向美國企業頒發與華為做生意的豁免許可，國會將有機會將其廢除。

推出法案的國會議員稱，該法案對保護美國5G網路至關重要。提案人之一共和黨參議員科頓表示，「華為不是美國企業一般的商業夥伴，而是中國共產黨的門面組織」。另一名提案人、民主黨參議員沃納也稱，商務部的實體清單的限制，不應該被拿來當作貿易戰的談判籌碼。

對於川普將放鬆對華為的施壓，參議院情報委員會副主席沃納表示，我們已經向盟友明確說明華為的風險，川普破壞了情報單位所作出的結論，而我同意情報界的結論，那就是華為是國家安全威脅。

報導稱，將華為視為美國國家安全威脅已是國會兩黨的共識。議員們擔心，大陸政府將會利用與華為之間的緊密聯系，透過華為產品進行監控，進而傷害美國的國家利益。華為對於這樣的指控全盤否認。

目前還不確定《捍衛美國5G未來法案》何時能進入投票程序，即使法案獲得兩黨議員支持，還須獲得總統同意簽字。國會參眾兩院都需要獲得2／3的支持票數才能推翻總統的否決權，而這在目前的國會中相當困難。

(中時 )