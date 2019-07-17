台南17歲少女參加性愛毒趴猝死案，台中地檢署檢察官15日復訊4名嫌疑人後，將在場的賴男以3萬元交保，何男等3人依趁機性交及遺棄致死等罪聲請羈押，法官認為趁機性交並非重罪，而在遺棄致死部分罪證不足，而將3人請回，檢方已提起抗告。

台南17歲少女到入住中市豐原區1家飯店參加性愛毒趴，飯店人員發現她全身赤裸躺在床上，明顯已氣絕多時，警方傳喚相關人士調查後，將4名涉嫌人移送到台中地檢署。

檢方復訊後，將在場的賴姓男子以3萬元交保、而何等3人則以涉犯趁機性交罪、遺棄致死罪及兒少性剝削防治法等罪，而向法官聲請羈押。

台中地院法官開庭時，何等3人坦承與少女性交，但否認遺棄致死。法官認為，何等3人趁機性交涉嫌重大，但在遺棄致死部分罪證不足，當時少女是否無自救力？3男是否有無遺棄故意及法定照顧義務等犯行，並無進一步證據，而裁定將3人飭回。對此部分，檢察官已提起抗告。

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(中時 )