大陸近日將在東南沿海進行大規模陸海空軍事演習，參謀總長沈一鳴上將特別視導海軍司令部，要求海軍針對近期大陸「軍演」，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，發揮「早期預警」功能，確保海疆安全。

沈一鳴表示，海軍是國際科技軍種，也是維護海權和海防的重要戰力，在人員專業訓練方面，訓練的深度及強度，應予以強化，在安全第一的前提下，逐步完成戰備任務訓練，提升整體作戰效能。

(中時電子報)