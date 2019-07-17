因應大陸軍演 參謀總長要求海軍預置兵力 12:562019/07/17 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參謀總長沈一鳴要求海軍對應大陸軍演，要求先預置兵力應變。〈軍聞社提供〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸近日將在東南沿海進行大規模陸海空軍事演習，參謀總長沈一鳴上將特別視導海軍司令部，要求海軍針對近期大陸「軍演」，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，發揮「早期預警」功能，確保海疆安全。 沈一鳴表示，海軍是國際科技軍種，也是維護海權和海防的重要戰力，在人員專業訓練方面，訓練的深度及強度，應予以強化，在安全第一的前提下，逐步完成戰備任務訓練，提升整體作戰效能。 (中時電子報) #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 面對現實 大陸經濟不會崩潰 04:102019/07/14 時論廣場 鄰近大陸 台灣如何防範非洲豬瘟為關鍵 13:122019/07/15 財經 農產出口排行 「被消失」？ 13:462019/07/15 政治 是誰被需要？ 分析師揭陸經濟驚人變化 00:042019/07/16 財經 我農產出口前5名 陸被消失 04:102019/07/16 財經焦點 陸GDP曝27年最恐怖！官媒霸氣回1句 17:212019/07/16 財經 中、西對抗 愈見真刀實槍 04:092019/07/17 焦點新聞 借助外資創造高質量增長 04:102019/07/17 論壇廣場 制裁美企 陸善用國際規則 04:102019/07/17 論壇廣場 台灣長工對戰台獨千金 04:102019/07/17 時論廣場 軍事熱門新聞 制裁沒用！金正恩這樣得手裝甲S600 - 戰略 踢出土耳其 美可給甜頭攬F-35新顧客 - 軍事 北約小心！更厲害的俄羅斯S500防空系統來了 - 軍事 要造大飛機？陸企收購烏克蘭飛機股權 - 軍事 美F117現身死亡谷 神秘塗裝或模擬殲20蘇57 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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