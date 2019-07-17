蔡英文柯文哲持續互嗆，蔡英文酸柯文哲「常常聽不懂他在說什麼」，柯今（17）反擊蔡「老百姓講的話，她也聽不懂太多嘛，不然一例一休怎會搞成這樣」？然而柯文哲講的還不夠精準，蔡英文不是聽不懂民眾講甚麼，而是根本不願謙卑傾聽人民的心聲。

2016年3月9日總統當選人蔡英文呼籲年輕人不要怕跟政府機關打交道，「不用太溫良恭儉讓。」她也提到民進黨文化特色，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」不過蔡英文也笑說：「不要第一次就拍桌子。」2016年4月30日蔡英文還說她未來要做最會溝通的政府。

結果就任後呢？2017年1月，當隨同她出訪的記者表示他們也需要一例一休時，蔡英文回說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」

而今年6月30日蔡英文去台東公開參訪時，現場有許多民眾熱情歡迎蔡英文，但有位民眾在維安人牆阻隔之外喊了句「蔡英文還我公投，還我民主」就馬上被6名維安架離壓制在草地上，等蔡英文轉往下一個地點後，才讓民眾離去。

更別提去年公投結果10項案子通通不如蔡政府的意思後，蔡政府先是刻意限縮性的遵守公投結果，表面上廢除電業法2025年非核家園的字樣，卻不採取任何有效措施讓各核電廠延役、重啟、啟用，仍企圖實質導致2025非核的事實。之後更進一步修法，在沒有調降公投生效門檻的情況下讓公投與全國性選舉分開舉辦，造成未來公投將因投票人數不足難以生效的結果，扼殺民眾透過公投與政府溝通、表達心聲的機會。

此外，在2016年選前，蔡英文眼見國內多數民眾都飽受高房價之苦，表示要杜絕房市炒作，讓不動產市場更加公開透明，結果揭露門牌號碼並讓預售屋即時納入登錄的行政院版本的實價登錄修法草案送到立法院一年後卻遲遲不排審，然後無視民間抗議，火速通過了一個不痛不癢的閹割版實價登錄修正案，只有將登錄責任由地政士與賣方改為買賣雙方，完全沒有讓不動產市場更加公開透明，無助避免房價炒作。

以蔡總統能夠拿到台大法律系、倫敦政經學院的高學歷智商，真有心與民眾溝通時，會聽不懂民眾說甚麼嗎？應該不會，所以問題不是出在聽不懂，而是出在她自以為一切政策都是對的，根本不願意傾聽民眾的心聲，問題是學問再淵博、再聰明的人都不可能樣樣懂，而總統要做的方方面面各種決策，如果不能記得保持謙卑的心傾聽民眾心聲，就不要怪民眾為甚麼不挺你，因為你總是不去了解民眾的想法，就做出一堆傷害到民眾的決策。

(中時 )