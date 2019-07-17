基隆市中正區台62甲線南下入口處，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起。（張穎齊攝）

連環撞！基隆市中正區台62甲線南下入口處，鄰近基隆港東10碼頭，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起，有司機受困，消防局已派出消防車與救護車前往救援，詳細肇事原因及過程尚待釐清。

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