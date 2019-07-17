台62甲3輛貨櫃車連環追撞 駕駛受困 13:102019/07/17 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市中正區台62甲線南下入口處，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中正區台62甲線南下入口處，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起。（張穎齊攝） 連環撞！基隆市中正區台62甲線南下入口處，鄰近基隆港東10碼頭，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起，有司機受困，消防局已派出消防車與救護車前往救援，詳細肇事原因及過程尚待釐清。 (中時 ) #追撞 #貨櫃車 #救護車 #基隆港 #消防車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道3號追撞車禍 家族出遊7歲男童不治 04:102019/07/14 社會新聞 盛世公主號助攻 基隆港多21萬旅客人次 17:172019/07/16 生活 盛世公主號助攻 基隆港多21萬旅客人次 17:152019/07/16 財經 盛世公主號助攻 基隆港多21萬旅客人次 17:312019/07/16 財經 社會熱門新聞 李婉鈺求緩刑 法官不給理由曝光 - 社會 - 中時 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 17歲女裸體陳屍摩鐵 疑參加性愛毒趴遭5男輪姦 - 社會 哇！豔陽下 妙齡女郎警局旁曬屁股蛋 - 社會 陳師孟查判馬英九無罪法官 司法院說話了 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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