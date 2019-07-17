日前，2019年環太平洋大學聯盟（APRU）校長會議在美國洛杉磯召開。與會者批評，美國等國限制學者自由流動的政策。對於，近期美國埃默裏大學解雇大陸專家，美國學者指出，因為政治氣候正在發生變化，這將影響學生和學者的自由流動。

2019年環太平洋大學聯盟（APRU）校長會議，主題為「身處全球移民時代的大學」。美國加州理工學院校長羅森鮑姆指出，美國最近頒布的限制對大陸等國科學家發放簽證的政策，他透露，美國政府和研究資助機構還在研究「對某些專業領域、某些留學生實行進一步的限制」。他痛批，如果做得過火會造成很多傷害，一旦大學開始流失人才就很難扭轉這種局面。

今年5月，美國埃默裏大學解雇幾名大陸神經科學家，導致美國學界人心惶惶。對此，加州大學洛杉磯分校研究生教育副教務長兼研究生部主任加裏爾表示，美國的政治氣候正在發生變化，這將影響學生和學者的自由流動。「有政治壓力阻止學生和其他人進入這個國家」，這可能阻礙學術交流。

以安全為由收緊對訪問學者的限制，並不是美國獨有的問題。澳洲新南威爾士大學副校長雅各布斯表示，增進亞洲國家和澳洲之間的學生交流項目，吸引大批亞洲留學生。然而，近年來許多赴澳洲求學的留學生受到了一些「抵制」，出現這種情況是受到美國和其他地方的影響。

環太平洋大學聯盟成立於1997年，其宗旨是為太平洋地區的綜合研究型大學的校長們建立一個相互交流的平台。截至2019年3月，聯盟共有50所成員大學，包括美國史丹佛大學、加州理工學院等世界一流大學。大陸共有7所大學參加，包括清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學等。

(中時 )