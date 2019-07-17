天公壇為偵防車舉行祈福儀式。（徐養齡攝）

新竹市警察局不少警用偵防車使用年限較長，保養維護不易，竹市信仰中心之一的天公壇體恤警方辛勞，特別捐贈百萬等級的偵防車2部，車款與市長林智堅的公務車相同，「耐操、動力佳」，為竹市警力機動性加分。

市長林智堅與警察局長鄧學鑫，17日赴天公壇參加贈車儀式，由林智堅代表接受，天公壇主委陳顯榮將鑰匙交到林智堅手中，表達天公壇及地方里民對警方長期付出的感謝，也期待地方治安長治久安，林智堅回贈感謝狀表彰天公壇善舉。

鄧學鑫表示，天公壇地理位置位於市中心，平時人潮聚集，也是治安相對較複雜的區域，天公壇此次捐贈豐田3500cc Previa偵防車，具備優異性能，將作為轄區第一分局偵查隊偵辦刑案、跟監、載送人犯所用，守護地方治安。

天公壇投入慈善不遺餘力，多年來陸續捐贈消防車、雲梯車、救災車、救護車、警用巡邏車、巡邏機車等，此次再捐出每台牌價191萬元的偵防車，不僅讓警方長期使用的舊車有喘息空間，也讓警方在打擊犯罪上如虎添翼。

(中時 )