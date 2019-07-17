董璇昨傳出與高雲翔離婚。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

董璇和工作人員及小粉絲合影。（圖／取自新浪娛樂）

大陸男星高雲翔去年3月在澳洲涉性侵被捕，全案仍在審理中，昨(16日)傳出董璇以視訊離婚方式，結束兩人7年婚姻，但也有傳言指兩人是為了保護近3億的家產不得不切割「假離婚」。昨有網友曬出董璇出席活動照片，可見穿著高衩短裙的她性感露出大腿根，不時露出如釋重負的燦爛笑容。

高雲翔去年捲入性侵風波後便被困在澳洲，董璇當時為了讓高雲翔順利保釋，不只舉家搬到澳洲陪丈夫度過難關，還一度交出自己和女兒的護照，力證全家人不會落跑。而高雲翔被捕，不只連累了親人，所演出的《巴清傳》播出也遙遙無期，去年底唐德影視申請對高雲翔夫妻所設公司進行保全措施，今年初法院裁定成立，北京藝璇公司名下約2.7億台幣的資產因此遭到凍結。

當時消息傳出，消失近一年的高雲翔罕見在微博發聲護董璇，昨卻傳出兩人早在5月簽字離婚，令網友十分驚訝，然也有為保護家產才離婚的說法，不論真相為何，昨有網友曬出董璇重返工作崗位的照片，活動上董璇穿著平肩粉色短裙，上露香肩、下露出一雙美腿，看來氣色極好、笑容燦爛，不少網友也祝福她能越來越好。

(中時電子報)