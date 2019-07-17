迪士尼是許多大人、小孩心目中的天堂，進入樂園等同於進入另一個世界，煩惱全部都不見。不過這個有「地表最快樂天堂」之稱的淨土，日前卻被家族繼承人亞碧蓋兒（Abigail Disney）披露員工工作毫無尊嚴可言，甚至有人抱怨自己一邊得對著顧客擺出溫暖笑容，另一邊卻得從垃圾桶撿剩下食物吃。

迪士尼女繼承人亞碧蓋兒接受Yahoo新聞節目「Through Her Eyes」專訪，表示迪士尼員工的薪資待遇差、員工工作毫無尊嚴可言，對比現任CEO艾格約6,600萬美元的年薪，薪資差距過大，她感到非常憤怒。

已故華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）創辦人之一羅伊•迪士尼（Roy Disney）孫女亞碧蓋兒日前接受Yahoo新聞節目「Through Her Eyes」專訪時表示，她在接獲一名沮喪的迪士尼樂園員工臉書私訊後，決定臥底進入樂園了解員工實際工作情形，意外發現這個有著「地表最快樂天堂」（The Happiest Place on Earth）之稱的地方根本只是「假象」，員工僅能勉強餬口的低薪壓力讓這個金字招牌幾乎破滅。

她說每一個和她聊過的員工都告訴她同一件事：當我下班回家前還得從顧客垃圾中翻找食物來吃時，我真的不知道怎麼在臉上維持歡笑及溫暖。

亞碧蓋兒說她離開園區後簡直氣炸了，「這不是祖父羅伊•迪士尼當初追求且創立的工作環境，我的祖父教導我要尊重那些取走妳的門票、幫妳倒掉汽水飲料的人。」「這些人才是迪士尼樂園成功的關鍵。」

亞碧蓋兒說她後續寫了一封很長的信給迪士尼現任執行長艾格（Robert Iger），建議他作為全美國最偉大的執行長之一，他應該會想要讓工作環境變得更好。不過她後續並未收到艾格的回信。

亞碧蓋兒遂痛批艾格薪水太高，平均年薪達6,600萬美元（約新台幣20.5億元），卻在改善與其他員工薪水差距方面做得不夠。根據薪酬研究公司Equilar 2018年的調查，艾格年薪是一般基層員工薪水的1,000倍以上。

針對亞碧蓋兒的批評，華特迪士尼公司隨後發布聲明澄清，公司付給加州迪士尼員工的薪水高於聯邦法院規定的最低時薪15美元（約新台幣466元），此外公司也投注1.5億美元（約新台幣46.63億元）成立員工教育計畫「Disney Aspire」，這筆經費將用來支付員工進入大學、高中或是攻讀技職學位的學費。

(中時電子報)