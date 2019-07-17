第71屆艾美獎公布提名名單，HBO人氣影集《權力遊戲》第8季獲32項提名，創下艾美獎史上年度提名最多項的電視劇，令HBO今年共囊括高達137項提名，打破2015年的126項紀錄。Netflix共獲117項提名緊追在後。

《權力遊戲8》女主角「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、基特哈靈頓（Kit Harington）都入圍男女主角，彼得丁克萊傑（小惡魔）、艾菲艾倫（席恩葛雷喬伊）、尼可萊寇斯特瓦杜（詹姆蘭尼斯特）等3位入圍男配角，關多琳克莉絲蒂（塔斯的布蕾妮）、蓮娜海蒂（瑟曦蘭尼斯特）、蘇菲透納（珊莎史塔克）、梅西威廉斯（艾莉亞史塔克）等4位入圍女配角，紅袍女巫的卡莉絲范胡登則入圍了最佳戲劇影集客串女星，共10位演員獲得提名。儘管劇情內容評價正反兩極，《權力遊戲8》依舊會在最佳戲劇影集導演獎、最佳導演獎等獎項上搶獎。

影集類提名亞軍是Amazon的《了不起的麥瑟爾夫人》，獲20項提名，季軍則是HBO的《核爆家園》（Chernobyl），獲19項提名。艾美獎頒獎典禮將於當地時間9月22日在洛杉磯舉行。

(中時 )