二信高中廣設科邱彩瑛勇奪「第60屆中小學科學展覽會主題標誌」競賽全國第1名，以及網路投票最佳人氣獎。（二信高中提供）

二信高中廣設科邱彩瑛設計的「第60屆中小學科學展覽會主題標誌」，將台北101的外貌打造成錐形瓶，並透過化學反應的概念迸出火花。（二信高中提供）

國立科學教育館主辦第60屆中小學科學展覽會，號召學子突發奇想設計科展主題標誌，並舉辦徵選競賽，結果揭曉，由二信高中廣設科邱彩瑛勇奪全國第1名以及網路投票最佳人氣獎。邱彩瑛將台北101的外貌打造成錐形瓶，並透過化學反應的概念迸出火花，主視覺十分吸睛。

此次科展的主題為「科展一甲子，慧聚台北城」，邱彩瑛表示，她想到用台北101的外貌，透過設計發想，融入科學元素，包括原子結構的立體電子軌道，錐形瓶內的化學反應，加上用數學幾何圓形當溶質形成「60」的字樣，最後產生放熱性的化學變化，帶出台北城科展活動的智慧與活力。

邱彩瑛的作品出爐後，獲得評審一致肯定，勇奪全國第1名，網路人氣投票也以1153人數的票數拔得頭籌，贏得唯一的網路人氣獎，更抱回2萬2000元的獎金，讓全校師生都引以為榮。

邱彩瑛今年暑假即將升上高三，因為喜愛繪畫，加上想學習專業的廣告設計，進入高一後即投入在各項比賽，曾經獲得全國高級中等學校107學年度工業類技藝競賽標誌設計第1名。這次獲獎，也讓她更有信心往商業設計及視覺傳達方面發展，期待1年後能登上頂尖科技大學。

二信高中廣設科教師李俊龍表示，邱彩瑛的作品呈現出簡練、醒目的視覺特質，也將化學藥劑的概念緊扣在台北101樓，成功表現全國科展與台北城有著不可分離的密切關係及展現城市活力，獲得青睞。

(中時 )