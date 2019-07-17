DJ圓圓最近接下網路節目《下廚吧奶爸》工作，在節目裡頭擔任主持人，要給在節目中接下煮菜任務的兩位奶爸出難題考驗他們的廚藝，現場直接挑食材下鍋烹煮！這讓被封為「廚房黑洞」的圓圓十分頭痛，她坦誠廚藝太爛，曾在節目上要煮溫泉蛋，卻讓蛋太熟最後變全熟的水煮蛋，讓她完全不想回憶！

圓圓期許自己可以在這個節目的耳濡目染之下大幅提升下廚的戰力，雖然圓圓自稱連飯要怎麼煮都不會，但她很自豪地提起曾為了某任男友喜歡，而去學習怎麼煮出一道好吃的三杯雞，圓圓表示這對她來講是難如登天的一道菜，好不容易學得嚇嚇叫，後來卻像得了失憶症一樣忘得一乾二淨。

節目中圓圓需要出考題給來挑戰的兩位奶爸。（圖／喜歡音樂提供）

目前依舊單身的她，被問到哪天若成為人妻要煮飯給另一半吃怎麼辦？她誇下海口：「如果真的遇到很愛的人，哪怕是滿漢全席我都可以學會！」她表示那個對的人一直沒有出現，已呈現隨緣狀態，而這次隨著工作行程到上海，圓圓聽說有位塔羅牌老師算得非常準，去算下半年愛情運勢時，竟然跟她說七月份會有正緣，只剩不到一半的日子，讓她相當期待是否會應驗。

《下廚吧奶爸》預計在八月於播出，圓圓本週也受邀前往山西參加成龍電影節走紅毯，還為電影節現場錄製一個綜藝節目，成龍電影節邀請到許多大咖來賓，如巨石強森、杰森史塔森等等，讓圓圓心花怒放地說：「我已經準備好撲向他們的懷抱了！能看上一面就很開心了。」讓一旁的工作人員直呼叫她別鬧了！8月更受邀配合電影節相關活動中的擊藍火山音樂節表演，行程滿檔的她活力不減，依舊喊話：「從年頭忙到年尾就是圓圓生活的一部分！」

(中時電子報)