炎炎夏日到來，大家喜歡到水上樂園玩水，但大家得特別注意安全，英國一名23歲男子前往水上樂園遊玩，卻意外從高處滑下，頭部首先着水，導致兩節頸椎骨受損，目前就醫中，但情況不樂觀恐終生癱瘓。

英國23歲男子布里福（David Briffaut）在本月和女友到西班牙的「Aqualandia」水上樂園遊玩，正當開心從滑水道「飛濺 (Splash)」滑下時，俯伏在自己的紅墊上，速度之快，衝擊力量太大，頭部首先着水，短暫失去意識，之後向朋友表示雙腳失去知覺高喊：「我腳不能動了。」

布里福隨後被緊急送醫，但發現他的頸椎有2處斷裂，脊髓重傷，他的胸腔以下完全不能動，現在呈現全身癱瘓的狀態。醫生建議進行氣管切開術，並於頸部加裝兩粒螺絲。

布里福的父母聞訊後，立刻趕到西班牙照料布里福，希望病情能儘快好轉到一個程度，可以趕快回到英國接受治療。他的親人也希望水上樂園能調查事故原因，不過更讓他們震驚的是，出事的滑水道現在仍開放著。

(中時電子報)