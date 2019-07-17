基隆市中正區台62甲線南下入口處，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起。（張穎齊攝）

基隆市中正區台62甲線南下入口處，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起，有駕駛一度受困。（張穎齊攝）

基隆市中正區台62甲線南下入口處，今年3月7日才發生貨櫃車連撞5輛車的車禍。（張穎齊攝）

連環撞！基隆市中正區台62甲線南下入口處，鄰近基隆港東10碼頭，今（17）日中午12時許，有3輛貨櫃車追撞在一起，有司機受困，消防局已派出消防車與救護車前往救援，並將司機救出，詳細肇事原因及過程尚待釐清。

案發現場，被追撞的第2輛林姓駕駛表示，停等紅燈時，聽到後方貨櫃車的煞車聲後，接著他的車尾就被撞上，而他的貨櫃車便追撞前方貨櫃車的車尾。

至於第3輛被撞的貨櫃車男駕駛，則受困在車內，所幸意識清楚，消防隊正以破壞器材搶救，要將他送醫急救。詳細肇事原因及過程尚待釐清。

而此處即使有設置測速機，車禍案件仍頻傳，今年3月7日上午10時許，就有1輛貨櫃車煞車失靈，在同樣的南下入口處轉彎時，追撞前方4輛大大小小的車輛，貨櫃車司機一度受困車內，經消防人員後，脫困送醫，無生命危險，而其中被撞的駕駛還包括保三總隊第一大隊大隊長曾榮泰。讓民眾不禁納悶「這個地方怎麼一天到晚出事？」

(中時 )