前台中市民政局局長蔡世寅卸任後，回歸伴唱機本業，研發一套能把上網、觸控、聲控點歌整合為一機的伴唱機，昨（16）日在高雄福容大飯店舉辦產品發表會，展示全新機台與軟體服務，特別的是具有消除YouTube原唱人聲，能即時唱歌功能，受到市場青睞，目前除主打台灣市場，未來更要揮軍越南。。

蔡世寅旗下的金嗓科技除了研發數位行動化伴唱機外，也投身公益捐贈行動式電腦伴唱機，助身障者街頭演出減輕負擔。他表示，新型行動伴唱機移動性大，選定於飯店做產品發表，主打不論室內戶外、會議活動都可多元化運用，讓伴唱科技融入生活。

他強調，新型的行動伴唱機相較傳統伴唱機最大的差距就是移動性，相較傳統伴唱機需要裝上電視、喇叭、擴大機才可使用，使用地點也僅限於固定場地；新型的行動伴唱機不但移動性強大，10.1吋觸控螢幕、5吋喇叭、32CH可控式無線麥克風主打一機搞定行動伴唱，擁有超高音質多元功能應用，可於隨時隨地、不受限區域限制歡唱。

此次活動在高雄福容大飯店舉辦，呈現數位行動化伴唱科技使用上的便利性及多元性。相較傳統伴唱機需要裝上電視、喇叭、擴大機才可使用，使用地點限於固定場地，新型數位行動化伴唱科技全新軟硬體服務，不論是家庭休閒或商務活動，在室內、戶外都能多元化運用，成為融入生活的多功能伴唱機。

(中時 )