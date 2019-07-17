丹娜絲分裂為二！ 挾新低壓帶進逼

中央氣象局今11時30分發布丹娜絲陸上颱風警報，據最新數據顯示，颱風路徑再往東修正，預計中心位置可能不會接觸台灣陸地，以「擦邊球」經過的機率高，暴風圈預計在週四觸陸，首波將對台東、屏東及恆春半島造成影響，帶來大雨。

圖為最新颱風路徑，又更往東偏，成為擦邊球機率高。(中央氣象局)

氣象局技正黃椿喜表示，丹娜絲暴風圈預計在週四清晨至上午期間觸陸，以台東、屏東、恆春半島為首波警戒範圍，據最新資料顯示，颱風將朝台灣東部近海前進，並從台灣東半邊陸地或海上通過，颱風中心不一定會登陸，以擦邊球過去的機率高，隨著颱風逐漸逼近，宜蘭、北北基等東北部地區，將陸續納入陸警警戒區。

黃椿喜也指出，丹娜絲西側的雲系，在今天到明天之間有機會逐漸發展可能，不排除會發展成熱帶性低氣壓，可能對丹娜絲走向有東偏或西偏影響；他表示若偏西邊走，台灣南部、中部雨勢將會顯著；若跟著丹娜絲北上，被拉往東部，整體降雨就會較小。

(中時電子報)