蔡總統自由民主永續之旅，造訪邦交國聖文森，並在今（17）日聖文森國家圖書館與資通訊部長龔沙福共同啟動智慧公車e -Bus 及監控系統建置案，智慧城市系統整合輸出成為與邦交國合作的主要計畫之一。繼聖文森電子公文系統之後，工業局系統整合推動計畫辦公室(SIPA)也再度協助我國軟硬體系統整合輸出系統至聖文森。

執行系整辦的資策會國際處表示，全案包含智慧公車及交控系統，預計2019至2021年執行，由台灣康訊科技及資拓宏宇公司共同建置。 台灣時間17日蔡總統與聖文森資通訊部長龔沙福共同啟動聖文森國智慧公車及監控系統建置案，聖文森政府為推動安全與智慧城市應用，參考台灣智慧交通成功之經驗，擇定50處重要路口與公車站，設立 200隻攝影機數位監控系統；並將導入智慧車機至200輛公車，及40處智慧到站系統至公車站，期能推動公共交通安全便捷化。

執行本案的硬體廠商康訊科技公司，2016年獲得系統整合輸出獎，專業於衛星追蹤定位及監控系統，為車隊管理解決方案及GIS地理資訊系統的臺灣領先品牌廠商。執行本案的軟體廠商是資拓宏宇公司，2018年獲得智慧運輸應用獎，為資策會所衍生之臺灣大型資訊系統建置公司。

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