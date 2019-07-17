羅文嘉2018年曾在臉書寫下「查！誰是拆除的禍首？」一文，直指洪山川拆教堂引發議論。(擷取自羅文嘉臉書)

民進黨祕書長羅文嘉過去多次對天主教台北總教區總主教洪山川，有指涉「賤賣土地、拆教堂」的不實指控，天主教台北教區上月29日決定退出民進黨宗教委員會表達抗議。經民進黨主席卓榮泰等人溝通後仍未有結論。然而，羅文嘉2018年曾在臉書寫下「查！誰是拆除的禍首？」一文，直指洪山川拆教堂引發議論。

羅文嘉多年前曾打算租下宜蘭一處廢棄修女院做獨立書店，後因租賃約定不成，而與天主教台北教區鬧上法院，2年前宜蘭地方法院判決總主教洪山川敗訴，須依判決內容賠款，雙方因此事種下嫌隙。羅不知是否挾怨報復，隨後屢在臉書及媒體上發言攻擊總主教「賤賣土地」，對「礁溪天主堂」拆除一事發表傷害總主教的言論。天主教台北教區認為民進黨對天主教不友善，故決定退出民進黨宗教委員會。

羅文嘉在臉書攻擊總主教「賤賣土地」一事並非空穴來風。宜蘭縣「礁溪天主堂」2018年被拆除引起全國文資界重視，羅文嘉當時得知後在臉書發文指出，連夜拆除的必然是建物所有權人，所有權人是天主教台北總教區，負責人正是現任總主教。

羅文嘉2018年6月6日在臉書寫下「查！誰是拆除的禍首？」一文，並表示具有珍貴歷史保存價值的礁溪天主堂連夜被拆，拆除的人當然不是他人，也不會是政府，拆的人必然就是建物所有權人。他說，能決定礁溪天主堂連夜拆除的人會是誰？從縣府新聞稿內容看，所有權人是天主教台北總教區，台北教區負責人正是現任總主教。「這我一點也不意外，因為我曾活生生見證，這位總主教的『用盡心思』」。

羅接著表示，宜蘭縣境內有許多彌足珍貴的天主教老、修道院，在地或修會都想用心保存，但不幸遇到現任這位總主教，只想拆掉老教堂，說要蓋新的牧靈中心，其實真正目的極可能是想把土地變賣掉。羅說只要查查他上任之後，拆了多少天主堂、賣掉多少土地給建商蓋房子，以及之後還準備拆多少、賣多少，大概就會知道，這不會是單一事件。

他更直指「台灣的天主教會，竟然有這樣一位總主教，真是悲哀！若非我親身經歷，我大概也難以相信」、「尤其當我看到當今副總統被提名搭檔公布前第一個告知的人就是這位總主教時我無言」。從羅文嘉當時在臉書的種種用語，都看得出對洪山川極其不友善。

(中時電子報)