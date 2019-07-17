道奇與費城人進行四連戰第2場賽事，道奇貝林傑(Cody Bellinger)敲出本季34轟要回全壘打王寶座，甚至道奇全隊共扛5發全壘打，最終還是苦吞敗仗，費城人球星哈波(Bryce Harper)當大英雄，不但開轟還在9局下敲出再見安打，單場包辦5分打點，助費城人以9比8擊敗道奇。

兩隊在本場比賽幾乎都用全壘打攻下分數，合計敲出8轟，前2局費城人金傑瑞(Scott Kingery)、哈波、米勒(Brad Miller)敲出3轟率先取得6比1領先，不過道奇就算大比分落後也不輕易放棄。

4局上貝林傑敲出本季第34號全壘打，獨居目前全壘打王，接著波拉克(A.J. Pollock)、派德生(Joc Pederson)接力炸裂，前5局道奇靠4支全壘打將比分追至5比6僅1分落後，9局上半代打的貝提(Matt Beaty)敲出驚天的3分彈，一舉將比分逆轉成8比6領先。

9局下半道奇雖派出當家終結者簡森(Kenley Jansen)，不過費城人想獲勝的心更猛烈，首局敲陽春炮的金傑瑞關鍵時刻也敲安將比分追至僅1分差，接著哈波敲出關鍵致勝2分安打，助費城人以9比8拿下逆轉勝，一甩昨日大比分落敗的陰霾。

哈波打下致勝分後，激情地振臂在場上嘶吼，興奮地和衝進場內慶祝地隊友擁抱，賽後哈波表示，「我們從不失望，有時候會像昨天一樣輸地慘烈(費城人2比16輸給道奇)，有時候會贏下像今晚一樣精采的比賽，這就是棒球，其樂無窮。」

哈波與隊友慶祝。（美聯社）

哈波敲出逆轉安後非常興奮。（美聯社）

(中時電子報)