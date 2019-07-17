◎丹娜絲颱風進逼 綠島遊客大撤退

丹娜絲颱風進逼，往返綠島交通船今上午陸續載回大批遊客，由於海面上風浪超大，船隻左右、上下搖晃，船上許多乘客吐得翻天覆地，有民眾說，感覺像在搭海盜船，也很像大怒神，來自廈門的陸客說，雖然也廈門也有颱風，但是颱風天搭船是初體驗，能平安回來就好。

◎因應颱風 台南全台首開災變中心

丹娜絲颱風來勢洶洶，為及早因應預作準備，台南市災害應變中心今日上午9點10分起二級一階開設，為全台第一個開設，市長黃偉哲也親自至災害應變中心指揮坐鎮，強調「離災優於防災，防災優於救災」，務求防災工作整備落實，將可能災害降到最低。

◎丹娜絲陸警中午發布 提防熱低壓跟進

氣象局預報中心技正黃椿喜今（17）日表示，輕颱丹娜絲接下來將沿著台灣東部海面北上。預估暴風圈明天上午碰觸台灣東南部陸地，明天下午以後颱風中心應該會在宜蘭登陸，接著行經路線稍微偏西，進入台灣北部海面。黃椿喜說，丹娜絲結構比較鬆散，帶來的雨量應不會太大，北台灣也不致到豪雨等級。

◎丹娜絲襲台 花蓮臨海景點拉起封鎖線

颱風來襲，海巡署東部分屬第一二岸巡隊今早在崇德海灘，七星潭及石梯坪等熱門臨海景點加強勸導，並於靜浦、磯崎一帶拉起封鎖線，第一二岸巡隊指出，若民眾擅闖管制區勸導不離去，可開罰5萬至25萬元罰緩。

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(中時電子報)