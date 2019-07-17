法國愛情喜劇《出發吧！我的脫單假期》（Our Happy Holiday），大膽以「Tinder交友」為題，結合新鮮刺激的愛情、花樣百出的旅遊，挑戰「炮友變男友」可行性，榮登法國首周新片票房冠軍。該片由法國新銳導演派屈克凱西（Patrick Cassir）執導，劇情透過上班族愛用的App軟體：Tinder（交友）、TripAdvisor（機票）及Airbnb（飯店）等，展開一趟「床伴變旅伴」的瘋狂脫單假期。

浪漫喜劇《出發吧！我的脫單假期》，靈感來自導演派屈克凱西友人在「Tinder」約炮的實戰經驗。他在這部處女作中，將年輕人愛用手機聊天、約會，乃至出遊時找飯店、找景點等生態編入其中，更「出賣」朋友在交友軟體Tinder約炮經驗，將之轉化為爆笑劇情，真實反映現代人的交友日常。而為增加「床伴變旅伴」的真實性，派屈克凱西還遠赴「玫瑰之國」保加利亞勘景兩個多月，住進當地各式民宿及五星級酒店。讓電影中的浪漫邂逅，結合保加利亞美景：寬廣沙灘、壯觀野瀑，悠閒溯溪到峽谷探險，嘆為觀止美景盡收眼底。

劇情描述2個性格天差地遠的單身男女，在Tinder「一啪即合」，決定一同前往「玫瑰王國」保加利亞、展開夏日假期。不料這趟異國之旅竟上演大走針，不僅名勝差強人意，還住到最落漆民宿，更有陌生人來邀3P，讓這對一心想「脫單」的床伴，面臨了狀況百出的愛情考驗…。導演派屈克凱西打破愛情電影的傳統套路，挑戰令人聞之色變的「情侶出遊」，而途中妙趣橫生的意外事件，卻也成為主角們互相扶持、磨合個性的絕佳歷程，讓觀眾在歡笑之餘，也思考：純肉體的一夜情關係，能否升級為天長地久的愛情？

電影8月9日在台上映。

(中時 )