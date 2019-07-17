女醫與柯文哲的合照，讓網友直呼「羨慕阿伯」。（圖／取自當事人IG）

「仙氣」女醫的超狂手寫筆記。（圖／取自當事人IG）

風靡PTT表特版、仙氣逼人的正妹女醫師，不但有顏值更有實力，她在IG曬出超狂手寫筆記，預告將在週六（20日）將筆記放上網，為明年去非洲義診募款，讓網友直呼：「好棒」、「想買」！

這名顏質爆表、仙氣逼人的女醫師，日前在PTT表特版爆紅，被網友神出曾在澳洲念醫學院，去年返台到台大醫院實習，還在IG曬出與台北市長柯文哲的合照，躍上媒體版面。照片中的她身穿醫師白袍、素顏戴眼鏡，仍藏不住標緻的五官與氣質，網友看見兩人合拍照片紛紛直呼：「羨慕死阿伯了！」。

而女醫師不僅有顏值更有實力。她昨在IG貼了一疊超厚的手寫筆記照片，表示自己不是特別會讀書，更沒有過目不忘的超能力，所以花很多時間去整理、理解、背單字。

做筆記是為了讓自己對教材理解更透徹，花了很多時間（血汗）把不同的資源結合成自己的東西，但考完試筆記也被埋沒在書桌上了，覺得有點可惜。

因此她把筆記分享出來，希望更多人能使用到它，把它變成屬於自己的知識，同時也讓她有機會去幫助更多人，這次筆記募款得來的錢，會捐助明年去非洲Tanzania（坦尚尼亞）義診，女醫並預告筆記會在週六 (7/20/2019) 放上網。

絕美女醫師台大實習合照柯P 網呼：好羡慕阿伯

(中時電子報)