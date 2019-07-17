海科館與海大邀請日本專家來台，在台灣建立首次成功的蝦蛄拍仔育苗技術，圖為蝦蛄拍仔處於透明蝦苗的階段。（海科館提供）

有在夜市或海產店吃過「蝦蛄拍仔」嗎？蝦蛄拍仔又稱「九齒扇蝦」，近期因為海洋漁業資源匱乏，數量與價位都受到嚴重影響，加上蝦蛄拍仔都深藏在砂泥底海域，人工繁殖技術一直難以突破。海科館與海大特此邀請日本專家來台，如火如荼進行培育技術，終於突破，在台灣建立首次成功的蝦蛄拍仔育苗技術。

海科館表示，「蝦蛄拍仔」又稱「團扇蝦」、「扇蝦」、「九齒扇蝦」，是龍蝦的近親，以往在基隆相當盛產，棲息於50至400公尺深的砂泥底海域，因為幼苗期長，且食性十分特殊，牠的人工繁殖技術一直難以突破，館方與海大為此，邀請到日本廣島大學的蟬蝦類幼生飼育專家林香織，到海科館進行人工幼苗培育。

海科館與海大邀請日本專家來台，在台灣建立首次成功的蝦蛄拍仔育苗技術，圖為蝦蛄拍仔第6期蜘蛛狀的葉狀幼體。（海科館提供）

海科館與海大邀請日本專家來台，在台灣建立首次成功的蝦蛄拍仔育苗技術，圖為蝦蛄拍仔處於稚蝦的階段。（海科館提供）

海科館產學交流組博士江國辰說，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，終於首次成功在台灣建立了蝦蛄拍仔的育苗技術，而牠的最後一期葉狀幼體全長約3公分，再蛻變成透明蝦苗後成為稚蝦，總共需歷時2個多月。

江國辰指出，牠的幼苗是以水母為主食，此次實驗能夠成功，除了產學交流組主任施彤煒和海科館志工幫忙外，特別要感謝林香織和海大校長張清風及海洋中心主任陳天任一同支持。

施彤煒表示，基隆特產的蝦蛄拍仔，是「潮境工作站」展示生物物種之一，館方將繼續致力於提升蝦蛄拍仔幼苗的活存率，並評估做為生物資源復育物種的可行性；此次成功建立蝦蛄拍仔的幼苗培育技術，代表台灣在龍蝦幼苗培育上，又邁進一大突破。

(中時 )