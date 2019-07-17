男子天團「神話」成員李玟雨活躍於演藝圈各領域，在圈內形象頗佳，也很受後輩敬重，孰料本月3日驚爆涉嫌對鄰桌兩名妙齡女子性騷擾，被首爾江南警署依強制猥褻罪立案，然玟雨所屬經紀公司第一時間跳出來澄清，表示僅是誤會一場，女方已了解並撤告，然此案如今大逆轉，警方取得監視器畫面，觀看後竟決定將全案提交給檢方處理。

「神話」玟雨日前遭警方公布涉入性騷擾案件，聚餐時對鄰桌兩名20多歲女性做出強吻、碰觸私密部位等行為，女方憤而報警，然玟雨所屬社事後表示已跟對方達成和解，玟雨也發聲明表示「只是展現親近，但玩笑開過了頭，並無其他意圖」，在跟對方解釋後已解開誤會取得諒解，2名受害人在當天即撤告。

孰料今首爾江南警署發布新事證，表示調查過程中，取得了事發處的店內監視器畫面，看過之後判定玟雨有強制猥褻的行為，而強制猥褻在法律上屬於不需受害人提告、警方便可主動進行調查的非告訴乃論，因此案情大逆轉，警方因此將玟雨移送檢方處理，消息一出，網路上一片譁然，引爆熱議。

(中時電子報)