苗栗縣議員張志宇去年選舉期間遭檢舉涉嫌買票，落選人徐筱菁對張志宇提起當選無效之訴，苗栗地方法院調查，買票者非張志宇團隊成員，僅為張的媒人婆身分，認為證據不足，17日駁回當選無效之訴。

張志宇去年參選第19屆縣議員選舉，競選期間遭檢舉涉嫌賄選，檢警偵辦，劉姓女子為張志宇媒人婆，以每票500元至1000元分別向陳姓女子等12位選民買票，懇託投票支持張志宇當選。選舉結果出爐，張志宇以5720票，經中央選委會公告當選。

徐曉菁對張志宇提當選無效之訴，地院審理，劉女坦承替張買票，但張則否認指出，劉女為媒人婆，非競選團隊成員也非樁腳，更未授意劉女買票，對此不知情。

苗栗地院合議庭認為，劉女非張志宇團隊成員，也非其家人，不能僅憑二人為媒人關係，認劉姓女子的賄選行為被告必定有參與或知情，且賄選金錢皆為劉姓女子自己從郵局所領取。因此合議庭認為沒有證據，可以證明張志宇對劉女買票行為有共同參與、授意、同意、容許、知情而放任或知情而不違背其本意等情形，不構成當選無效。

(中時 )