大S近日到陸綜《我們長大了》擔任嘉賓，家中上有姊姊下有妹妹的大S透露，「成長過程，因父母較忙，若沒有姊姊照顧與妹妹陪伴，童年會非常孤單。」也大爆小時候妹妹小S曾經因為點蠟燭洗澡，忘記吹熄蠟燭，害整個洗衣機燒起來，濃煙害鄰居衝上來以為家中失火，差點出大事。

大S近日和小S、阿雅、范曉萱一起上陸綜《我們是真正的朋友》。(圖／翻攝自微博)

大S在《我們長大了》節目中打趣說，「沒有人比我跟小S一樣會互相傷害。」她爆料兒時妹妹糗事，有次家中停電，只能摸黑點蠟燭洗澡，洗完澡後小S因怕蠟燭而沒把蠟燭吹熄，導致蠟燭慢慢地熔，熔到洗衣機的蓋子上，整個洗衣機就燒起來了，飄出超大的濃煙，讓樓下鄰居緊張地衝上來對她們說，你們家失火了，她們才趕緊在濃煙中逃生。S媽回家後得知，認為妹妹會出這樣狀況是姊姊沒有管好，大S因此被教訓了一頓，小S則一點事情都沒有，躲在房門竊笑。

大S爆料小S差點把家裡燒了。（圖／翻攝自微博）

節目中，因一對兄妹萌娃，哥哥要赴外地念書與妹妹間的離別感，讓大S動容淚灑現場，認為離別是人一直長大都要學習的課題，所以學會對愛的人表達愛也是成長心中必修的功課。她分享一雙兒女互動趣事，弟弟小時手腳還不夠俐落，都是姊姊會主動地攻擊他，現在弟弟三歲會走了會跑了，變成他主動去逗姊姊，「過去一踹就跑走了。」大S又說，自己每次打電話回家時，還會問姊弟倆今天打起來沒？更提到若身體能夠承受的話，能多生就多生，「因為你的孩子長大之後的過程會很需要他的手足，他的伴侶，若爸媽要走時，至少有人可以互相討論，可以商量。」

大S談起離別曝昔日與小S主持節目，兩人一起主持Live節目七年，一次因為要到廣州拍片三個月，兩人因節目關係，幾乎天天見面沒分開過，小S因為不捨，在節目上哭哭啼啼，更幫她辦歡送會，讓她記憶猶新。

(中時電子報)