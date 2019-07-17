市府外牆繡蝕，封路搶修（甘嘉雯攝）

市政府後棟大樓外牆因構件鏽蝕，13樓外一排磁磚於凌晨掉落地面，17日緊急封路，並啟動3階段搶修，市府祕書長黃治峯親自到場坐鎮，他說，第一階段先清除懸掛物，由於颱風丹娜絲將來襲，明後天將先以帆布或板材封閉鏽蝕處，以免雨水進入室內，預計2到3周內完成。

黃治峯表示，一勞永逸方式就是全面整建，目前已經完成規畫設計，工程費用3億元，市府編列1.2億元，剩餘將爭取中央補助，會儘速籌措經費發包施工。

(中時 )