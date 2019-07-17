桃市府外牆繡蝕 封路搶修 14:082019/07/17 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市府外牆繡蝕，封路搶修（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市府外牆繡蝕，封路搶修（甘嘉雯攝） 市政府後棟大樓外牆因構件鏽蝕，13樓外一排磁磚於凌晨掉落地面，17日緊急封路，並啟動3階段搶修，市府祕書長黃治峯親自到場坐鎮，他說，第一階段先清除懸掛物，由於颱風丹娜絲將來襲，明後天將先以帆布或板材封閉鏽蝕處，以免雨水進入室內，預計2到3周內完成。 黃治峯表示，一勞永逸方式就是全面整建，目前已經完成規畫設計，工程費用3億元，市府編列1.2億元，剩餘將爭取中央補助，會儘速籌措經費發包施工。 (中時 ) #市府 #鏽蝕 #階段 #工程 #費用 也許您會感興趣 推薦閱讀 34歲才初婚！ 江蘇是大陸最晚 04:102019/07/13 話題觀察 核一獲除役許可 預計25年復原場址 04:102019/07/13 財經要聞 34歲男罹癌 日省千元菸酒費用 13:072019/07/13 生活 真的撿到槍!房東施作屋頂防水工程撿到槍彈 13:362019/07/13 社會 學者：電視台不再寡占 過時條款應落日 01:212019/07/14 政治要聞 韓粉最後階段兩舉動 大數據專家斷言韓通過初選 08:032019/07/14 政治 落實離岸風電船隊本土化 台第一艘大型風電工作船出航 11:362019/07/15 財經 你累了嗎？行銷菜市場寫錯里名 中市府坦承疏失 16:452019/07/15 政治 國發基金天使投資上限 增至1億 20:332019/07/15 財經 多數德人願為資安支付更高費用 安全標籤有助購買決策 09:262019/07/16 國際 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 恐怖喔 丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了 - 生活 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 - 生活 丹娜絲陸警最快週三中午發布 10縣市高溫 東半部防大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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