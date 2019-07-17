台中市議員吳敏濟（右二）邀集相關單位會勘日南陸橋北側引道。（王文吉攝）

台中市大甲日南陸橋北側引道雙向路面波浪起伏，經市議員吳敏濟爭取，市府編列523萬元強化路基、重鋪路面，改善工程預計8月中展開。北上車道先行封閉施工，車輛改駛南下車道，完成後再封閉南下車道施做。由於因為雨季已屆，若天候允許，預計8月底完工全面通車。

大甲黎明路日南陸橋於2012年啟用，跨越海線鐵路，是大甲幼獅工業區重要的聯外道路，每天車流量數以萬計，2015年鐵路北側引道開始出現波浪起伏，市議員吳敏濟數度召集會勘，養工處於去年12月進行試挖，證實是路基不堪重壓，層與層之間發生錯動所致。

住在黎明路的貨車司機陳燕輝指出，每天開著貨車出門送貨，途經日南陸橋時都要減速慢行，否則車輛會上下劇烈彈跳，縮短避震器的壽命，車上的貨物也可能受損。

日南里長曾子容表示，由於橋面坡度大，路面波浪起伏，自己的孫子坐在車上經過這個地方會忍不住驚呼，形容好像在坐溜滑梯。居民騎車經過都需要提高警覺，以免摔車受傷。感謝吳議員反映民意，改善這個危險橋面。

養工處副總工程司林俊男在17日工程說明會上表示，鑑於日南陸橋路面呈不規則起伏，這次改善工程著眼於路基的強化，採用較粗較厚的級配層來增加承載能力，施工之前將先做試驗，預計8月中開始動工，全長140公尺，寬18公尺，日前已經以523萬元發包。

日南陸橋南北雙向各有2個車道，工程首先從北上車道開始施做，南下車道調撥一個車道供北上車輛行駛，完工後再施做南下車道，稱為「半半施工」。

吳敏濟表示，施工期間車道縮減，車輛改道，勢必會影響車行速度並且造成塞車，希望全民共同配合，在橋樑二端接受改道的引導，讓工程順利進行，消除起伏橋面，早日恢復全線通車。

(中時 )