曾在《蝙蝠俠開戰時刻》飾演反派的的愛爾蘭男演員卡爾希爾斯（Karl Shiels）傳出過世消息得年47歲。他之前在趕拍愛爾蘭劇集《Fair City》時不斷昏睡，當時引來劇組關注，沒想到竟在睡夢中離世，死因不明。

他與女星凱特布蘭琪於電影《鍥而不捨》合作過，也參與過多部著名影集包括《浴血黑幫》與《都鐸王朝》，是愛爾蘭影視紅星。

(中時 )