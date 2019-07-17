蝙蝠俠愛爾蘭男星片場昏睡 47歲過世 14:172019/07/17 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Karl Shiels驚傳過世。（圖／達志影像） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 曾在《蝙蝠俠開戰時刻》飾演反派的的愛爾蘭男演員卡爾希爾斯（Karl Shiels）傳出過世消息得年47歲。他之前在趕拍愛爾蘭劇集《Fair City》時不斷昏睡，當時引來劇組關注，沒想到竟在睡夢中離世，死因不明。 他與女星凱特布蘭琪於電影《鍥而不捨》合作過，也參與過多部著名影集包括《浴血黑幫》與《都鐸王朝》，是愛爾蘭影視紅星。 (中時 ) #愛爾蘭 #過世 #蝙蝠俠 #Karl Shiels 也許您會感興趣 推薦閱讀 外公夢外婆後過世 生前真愛宣言比偶像劇還偶像劇 14:482019/07/14 社會 47歲《蝙蝠俠》男星驚傳睡夢中離世 13:322019/07/16 娛樂 娛樂熱門新聞 謝忻、阿翔徹底切了？小甜甜鬆口回4字 - 娛樂 許聖梅挺韓下場慘！爆「某名嘴」現場直接開譙 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 2019下半年這3個生肖將「大轉運」！ - 娛樂 女星接連罹口腔、食道癌 遭酸民嗆「去死一死」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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