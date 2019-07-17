大政治大爆卦-無色覺醒》不忘酸韓 蘇揆是防颱還是防韓？ 14:122019/07/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年第一個侵台颱風丹娜絲來勢洶洶，高雄在內的南部地區預計有豪雨發生。高雄市長韓國瑜面對任內第一個颱風，坦言壓力很大但是強調市政團隊要朝向零災損的目標。 行政院長蘇貞昌也到中央災害應變中心視察，除颱風動態外，蘇貞昌也不忘酸韓，如何全力顧高雄市政之餘，怎麼還有餘力去選總統。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #颱風 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 農產品銷陸創新高喊讚 羅智強5字批蘇貞昌 11:462019/07/13 政治 颱風外圍影響 用電量達今年新高、供電小吃緊 16:462019/07/16 財經 前高雄市調處副處長顏正義散布蘇貞昌甩筆假消息 記大過處分 17:142019/07/16 社會 防颱風豪雨 產險：妥善規畫 才能有事無恐 18:372019/07/16 財經 全台籠罩！「丹娜絲」這天撲台 各國預測路徑看這裡 19:412019/07/16 生活 周錫瑋嗆羅文嘉 沒誠信 04:102019/07/17 政治要聞 颱風又來了 出國投保這種險補償多一些 10:362019/07/17 財經 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 11:102019/07/17 生活 韓國瑜選總統 蘇揆：好奇時間怎麼安排 12:142019/07/17 社會 《經濟》輕颱丹娜絲逼近，蘇貞昌：料敵從寬謹慎因應 13:242019/07/17 財經 政治熱門新聞 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 藍中常委提案 郭、朱、周、張都列不分區 - 政治 - 中時 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 - 政治 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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