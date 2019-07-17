今年第一個侵台颱風丹娜絲來勢洶洶，高雄在內的南部地區預計有豪雨發生。高雄市長韓國瑜面對任內第一個颱風，坦言壓力很大但是強調市政團隊要朝向零災損的目標。

行政院長蘇貞昌也到中央災害應變中心視察，除颱風動態外，蘇貞昌也不忘酸韓，如何全力顧高雄市政之餘，怎麼還有餘力去選總統。

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(中時電子報)