高雄市長夫人李佳芬與胞弟雲林縣議員李明哲，16日前往因公殉職的李承翰警員告別式上香，遭某些媒體報導抹黑渲染李佳芬對家屬不敬。李明哲17日發布聲明表示，媒體為抹黑人不惜破壞整個告別式的意義與氣氛與上香人的心意，是社會風氣所不能夠允許的，令人感到低俗又痛心。

李明哲表示，李承翰警員發生事情當天晚上，他跟韓國瑜市長報告，韓市長得知立刻發佈臉書，表達對警察的英勇行為讚揚，也希望他能夠平安度過危險，但很遺憾的隔天七月四日就接到李姓警員已經傷重不治殉職的訊息。

李明哲說，佳芬姐得知後，立刻請他前往嘉義殯儀館代為向承翰上香並慰問父母，當天還有黃敏惠市長、內政部次長、警政署長、幾位警界首長在場。

李明哲指出，李承翰警員的告別式十六日舉行，韓市長無法參加，商請佳芬姐前往代為表達哀悼，她也知道出門一定會被媒體抹黑，但她還是去了；到達會場時候，陳副總統也抵達，佳芬姐很低調的在外面簽到處坐下，沒有人知道她來，後來被人發現之後，有人上前打招呼，她保持著微笑跟大家致意。

他說，隨後就入告別式場裡面坐在非常角落的地方，在嘉義縣楊秀琴議員、賴瓊如議員陪伴下一起上香致意，也向家屬致意，請承翰的父母多多保重身體，結束之後立刻離開，並未接受媒體採訪；往外走的時候兩位議員洗淨水，順道向佳芬姐表達加油、保重身體之意，她微笑回應，未料記者拍到這張照片亂作文章。

李明哲表示，有心媒體為了抹黑一個人不惜破壞承翰告別式的意義與所有上香人的心意，這是社會風氣所不能夠允許，社會各界都非常盼望承翰警員捨身救人的英勇事蹟能夠得到正面的悼念與肯定，而不是讓一些媒體為了達成打擊特定目的，而不惜褻瀆、消費莊嚴的告別式場，此種低俗的行為令人感到非常可恥又痛心。

(中時 )