輕颱丹娜絲即將來襲，台北捷運公司依據防颱防洪SOP展開防颱佈署及應變準備，一旦颱風瞬間風力達10級以上，高架路段將暫停營運；貓空纜車則視風雨狀況決定是否暫停營運，颱風期間相關營運資訊將透過北市府及北捷網站等張貼告示。

因應颱風逼近，北捷淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內平均風速為10級風以上，將依照標準作業程序暫停營運；至於地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距；若若間風力達10級風或10分鐘平均風力達8級風，文湖線將暫停營運。

此外，兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋，將視風雨狀況決定是否暫停營運，若北市府宣布停止上班或上課將暫停營運，北投會館、捷運商品館、臺北車站捷運遺失物中心及小巨蛋冰上樂園亦配合暫停營業。

北捷表示，為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統（包括捷運機廠、車站，停車場、地下商店街）、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。

(中時 )