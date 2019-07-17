網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜選前主張「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，將觀光、外銷列為首要政策，並致力於民生基礎建設，曾親自視察路平與下水道清淤。高雄人直言，自己住高雄25年，經常看見工人清淤、除草、鋪路，路上人潮變多了、水果賣得出去了、下雨也不淹大水了。變化之大，連自己老公都想通，力挺韓選總統。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「我住高雄二十五年了，高雄這半年多，我經常看到工人努力清污、除草、鋪路，人潮也變多了！農民種的水果賣出去了！高雄下大雨不會淹大水了！我老公以前路邊停車隨便找都有車位，現在真是一位難求啊！」

該網友更激動表示：「謝謝韓國瑜市長！老公本來不支持您選總統，但看到台灣這三年多越來越亂，百業蕭條！他也想通了，把小愛化成大愛！讓韓國瑜帶領大家不要再搞意識形態，要讓台灣走上正確的道路，老百姓安居樂業！韓國瑜！加油！」

其他網友紛紛回應：「加油！加油唯一支持韓國瑜，才會讓我們人民過的幸福快樂」、「高雄人要團結共同抵制議員罷免」、「謝謝您老公的相挺，為了以後的日子，我們一定要盡全力支持韓國瑜」、「妳說對了，大家要化小愛為大愛啊」、「高雄的光榮感與能見度，不是用錢和口號可以買到的，高雄鄉親 要懂得感恩與珍惜」。

(中時電子報)