甫上任民進黨副祕書長的林飛帆17日出席中常會。（黃世麒攝）

民進黨主席卓榮泰17日主持中常會，面對媒體詢問國民黨研擬修改黨章，將總統與黨主席脫鉤。卓榮泰回應說，國民黨應該不用擔心這個問題，因為不會發生在他們身上；言談間對蔡英文總統連任之路充滿信心。

(中時 )