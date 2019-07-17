藍擬總統黨主席脫鉤 卓榮泰酸回：不會發生在他們身上 15:572019/07/17 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰表示，國民黨不用擔心「總統兼任黨主席」這個問題，因為不會發生在他們身上。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甫上任民進黨副祕書長的林飛帆17日出席中常會。（黃世麒攝） 民進黨主席卓榮泰17日主持中常會，面對媒體詢問國民黨研擬修改黨章，將總統與黨主席脫鉤。卓榮泰回應說，國民黨應該不用擔心這個問題，因為不會發生在他們身上；言談間對蔡英文總統連任之路充滿信心。 (中時 ) #卓榮泰 #黨主席 #總統 #國民黨 #中常會 也許您會感興趣 推薦閱讀 脫黨議題不利郭 徐巧芯：郭台銘團隊犯了戰略錯誤 02:152019/07/13 政治 國民黨擬刪總統兼黨魁條款 吳敦義臉書談「心聲」 16:332019/07/13 政治 假設郭民調勝出 韓粉：挺不下去 08:152019/07/14 政治 朱立倫喊話 國民黨要團結 12:112019/07/14 政治 韓被酸贏不了大選？ 胡幼偉9字驚語開罵這批人 00:002019/07/15 政治 藍拚團結 王鴻薇：盼看到藍營的賴清德 12:302019/07/15 政治 陳杰：總統兼黨主席條款可檢討 但不是現在 17:442019/07/15 政治 韓韌性強！他稱綠恐遇國民黨史上真正會選舉的人 07:592019/07/16 政治 韓國瑜要贏，先破抹紅 04:102019/07/17 時論廣場 兼不兼黨主席，總統說了算 04:102019/07/17 時論廣場 政治熱門新聞 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 - 政治 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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