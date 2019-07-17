丹娜絲颱風今發布陸上颱風警報，花蓮縣府主辦的鯉魚潭「2019紅面鴨FUN暑假」今起暫停所有展演活動，15隻大小紅面鴨收「鴨」禁見，下午陸續消氣防颱，同樣暫停開放的還有知卡宣森林親水公園，預計明天起休園，開放時間仍待評估。

鯉魚潭暑期盛事「紅面鴨FUN暑假、奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場，活動自早上10點至晚間8時30分不停歇，颱風過境活動緊急喊卡，觀光處行銷科長林加昌指出，今天起暫停所有展演活動，10隻6尺高的大鴨、5隻4尺高的小鴨15隻大小紅面鴨中午後陸續消氣，相關機具固定在浮台上，活動恢復時間將公告在觀光處官網及活動官網上。

主打免費入園的知卡宣森林親水公園也預計明天起休園，待陸上颱風警報解除後視狀況重新開放；花蓮市公所今年開放的花崗山戲沙池，則公告今天起休池3天。

另，即將於周五開始的原住民聯合豐年節目前仍未決定是否暫停，原住民行政處長陳建村指出，目前陸上颱風警報警戒區在台東、屏東，沒有直接影響花蓮，且舞團、攤販及舞台皆已到位，若延期影響層面大，期盼如期舉行，或選擇影響最小的方案，截止至中午仍未有結論，目前正加強舞台穩固強度，密切掌握颱風動向。

(中時 )