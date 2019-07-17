台北市長柯文哲日前有關美中台對抗選邊站發言，與民進黨主席卓榮泰隔空交鋒，柯今以「大家智商也都超過70」再度回敬；卓榮泰今表示，「這是做事的時代不是鬥智的時代。」

此外，國民黨今擬刪除「總統兼黨主席」規定，民進黨未來是否也會如此；卓榮泰說，「國民黨不用擔心這個問題，因為不會發生在他們身上。」他說，民進黨黨章目前就是如此，沒有要變動的意思。

外傳總統府資政辜寬敏力促蔡賴配，有無請人促成蔡賴配；卓榮泰指出，副手是總統提名的職權，總統現在人在國外，讓總統專心從事外交工作，回來之後有充裕時間可以決定副總統人選。

媒體追問，黨主席也可以扮演調和鼎鼐工作；他說，總統在考慮過程不需要調和鼎鼐。

賴清德返國後，會跟他聊一聊嗎？卓說，會的，這是黨內其他的工作上會跟他交換意見，聊很多，互相關心。

至於艱困選區會不會想找一些刺客或是有些名氣的人？卓榮泰說，他還是一項原則，先探詢黨內同志參選意願，若有適當人選當然以黨內同志為考量。

他強調，社會有好的新夥伴加入民進黨行列，他們非常歡迎，這是並行的工作，所以不排除任何優秀的人士加入本黨的行列。

至於刺客一定要加入民進黨？卓榮泰表示，徵召就不一定，但希望是共同理念。

(中時 )