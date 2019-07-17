台北地方法院判前新北市議員李婉鈺有罪，李婉鈺得知後說，還沒有收到判決書，所以不知道判決理由，但對判決結果感到有些遺憾，是否提出上訴，要等收到判決書再進行研析。她強調自己一向是非分明，「錯的我認錯，對與事實不符部分，還是希望有還原事實的機會」，謝謝社會上所有朋友對她的指教和關心，「我會虛心檢討」。

(中時 )