遭判刑 李婉鈺：收判決再決定是否上訴 15:352019/07/17 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市議員李婉鈺。（中時資料照 張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地方法院判前新北市議員李婉鈺有罪，李婉鈺得知後說，還沒有收到判決書，所以不知道判決理由，但對判決結果感到有些遺憾，是否提出上訴，要等收到判決書再進行研析。她強調自己一向是非分明，「錯的我認錯，對與事實不符部分，還是希望有還原事實的機會」，謝謝社會上所有朋友對她的指教和關心，「我會虛心檢討」。 (中時 ) #判決 #李婉鈺 #判決書 #事實 #上訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 駁舔韓 學者嗆：事實擺眼前怪我也沒用！ 10:232019/07/13 政治 酒吧服務生騎Ubike遇惡狼 靠牛仔褲保貞操 11:442019/07/14 社會 史上最貪女檢陳玉珍收賄 遭職務法庭判決撤職 15:172019/07/15 社會 馬英九洩密判無罪 律師告高院庭長瀆職 10:342019/07/16 社會 張小月籲陸 看清中華民國存在事實 04:092019/07/17 話題觀察 亞泥員工要工作 籲政府上訴 04:102019/07/17 政治要聞 馬洩密無罪 陳師孟調查法官 04:102019/07/17 社會新聞 不滿判決就咬 綠色恐怖再現 04:102019/07/17 社會新聞 搶密錄器狂按電鈴 前議員李婉鈺判4月 10:042019/07/17 社會 李婉鈺求緩刑 法官不給理由曝光 11:452019/07/17 社會 社會熱門新聞 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 - 萬象 - 中時 李佳芬赴鐵警告別式遭抹黑 胞弟李明哲：可恥又痛心 李婉鈺求緩刑 法官不給理由曝光 - 刑案 - 中時 台南17歲少女猝死台中摩鐵 母親以為她只是去打工 - 社會 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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