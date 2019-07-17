國民黨初選結束後，今天首度舉行中常會，國民黨中常委李昭平臨時提案，建議應該讓其他初選參選人，前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校校長張亞中全部都列不分區，以此來達到黨內初選過後團結的目的。

李昭平表示，會有這樣的提案，主要是以黨中央的立場，表達對這4個人的肯定，他們當然可以有個人的選擇，有其他更高的理想還是其他事情，照他們意思做都可以。總統選出來後，也要賦予他們輔選總統跟立委的重任，這個提案主要是凝結團結向心力，要不要參加是個人意願，都予以尊重。

李昭平表示，這四位參選人都各有所長，因此才希望把他們都納入不分區名單，也可以塑造團結的氣象，還能增加國民黨的戰鬥力，彼此截長補短，展現所長。有太多基層黨員反映這樣的想法，期待將來選舉開始，團結的國民黨才有希望，五位都是黨內菁英，希望一起打贏這場仗。

(中時 )