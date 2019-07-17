輕度颱風丹娜絲來襲，中央氣象局在今（17日）上午11時點半發布陸上颱風警報，名模隋棠也發文：「小心颱風」，不過網友卻歪樓只看隋棠穿的牛仔褲，隋棠前衛穿腿根開洞的牛仔褲，大方曬纖細腿根，畫面養眼。

只見隋棠身穿短版上衣、牛仔褲，以一身俏麗的中空裝入鏡，尤其是以牛仔褲設計最狂，在大腿根處整圈挖洞、小腿則是開高衩，讓隋棠纖細腿根和小腿全都露，而隋棠前衛的穿搭照釣出侯佩岑狂讚：「太辣」，網友也直呼：「只有隋棠能駕馭」、「這身材絕了」、「腿太長了吧」。

(中時電子報)