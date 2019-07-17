隋棠PO「小心颱風」網歪樓看褲子開洞 腿根美臀外洩 14:412019/07/17 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 隋棠PO颱風文，但她一身穿搭反成為話題。（圖／取材自隋棠Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 View this post on Instagram 小心颱風。 #coach #tabbybag @coach A post shared by 隋棠 Sui Tang (@suitangtang) on Jul 16, 2019 at 9:17pm PDT 輕度颱風丹娜絲來襲，中央氣象局在今（17日）上午11時點半發布陸上颱風警報，名模隋棠也發文：「小心颱風」，不過網友卻歪樓只看隋棠穿的牛仔褲，隋棠前衛穿腿根開洞的牛仔褲，大方曬纖細腿根，畫面養眼。 只見隋棠身穿短版上衣、牛仔褲，以一身俏麗的中空裝入鏡，尤其是以牛仔褲設計最狂，在大腿根處整圈挖洞、小腿則是開高衩，讓隋棠纖細腿根和小腿全都露，而隋棠前衛的穿搭照釣出侯佩岑狂讚：「太辣」，網友也直呼：「只有隋棠能駕馭」、「這身材絕了」、「腿太長了吧」。 (中時電子報) #丹娜絲 #隋棠 也許您會感興趣 推薦閱讀 2歲Lucy泳裝照「輾壓大人」 眾人驚豔：隋棠遺傳 14:192019/06/09 娛樂 長腿正妹現身釣蝦場 真面目一看竟是大咖女神 16:022019/07/01 娛樂 隋棠學放手！「出國丟包3小孩」自己去玩 網推爆 16:142019/07/09 娛樂 娛樂熱門新聞 謝忻、阿翔徹底切了？小甜甜鬆口回4字 - 娛樂 許聖梅挺韓下場慘！爆「某名嘴」現場直接開譙 - 娛樂 鄭弘儀追問郭董初選燒多少錢？她說出驚人真相 - 娛樂 2019下半年這3個生肖將「大轉運」！ - 娛樂 女星接連罹口腔、食道癌 遭酸民嗆「去死一死」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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