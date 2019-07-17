台中市議會民進黨團17日舉行記者會，出示去年12月22日盧市府尚未就任，現任水利局長范世億竟用自己名義報名「全球卓越建設獎」，還親自簽名，市議員江肇國痛批，范一面抹黑綠川工程，卻又以個人名義申獎邀功令人不齒。水利局說，范世億是簽署「出席領獎聲明書」，並非是議員抹黑的「參賽申請書」。

民進黨團17日舉行記者會，江肇國出示去年在俄羅斯舉辦的「全球卓越建設獎」申獎資料說，除報名表有范世億本人簽名外，還附上整頁個人簡介；內文提到他擔任經濟部水利署中區水資源局長任內，湖山水庫曾獲公共工程委員會第16屆公共工程金質獎肯定。難道范世億這座金質獎也是去拜託來的？

江肇國說，盧團隊上任以來，水利局范世億多次以個人或以水利局名義抹黑綠川抽取地下水等，還藉口說礫間處理場設備故障，放任河道乾涸魚群暴斃，環境維護品質也越來越糟糕，甚至找理由不在綠川舉辦活動；此舉引起周遭居民、商家嚴重反彈，甚至打算自辦活動來挽救商機。

李天生批評，目前綠川髒亂惡臭已經是個事實，盧市府花費上千萬元推動親子館倍增計畫，為何不願意花費一些經費繼續維護綠川景觀；范世億只會爭功諉過，打壓前朝充當政治打手，讓綠川蒙羞，卻不為市民福祉著想十分丟臉，應該早早下台。

張家銨表示，綠川獲獎無數，盧市府的水利局長未好好維護，一方面去爭取獎項，背後卻一昧地抹黑、謾罵，局長還在個人臉書引戰完全無心市政；呼籲盧市府團隊應把口水戰的時間，認真把市政做好，盤點不適任的局處首長。

水利局表示，依主辦單位提供的參賽作業期程，該局去年11月15日即完成綠川參選全球卓越建設獎線上報名，並於11月30日繳交報名費9萬元；新市府上任後，接續於今年1月15日簽署提報參賽報告書，並繳交其他紙本報名文件，延續政策美意。

水利局強調，考量全球卓越建設獎頒獎日期訂在今年5月30日，如獲獎勢必由現任局長代表出席領獎，才由現任局長范世億簽署「出席領獎聲明書」，卻被部分議員錯指為「參賽申請書」。5月30日適逢議會期間，范局長並未出席位於俄羅斯的頒獎典禮。

水利局強調，綠川團隊成員並未因政黨輪替而有改變，管理維護未曾懈怠，每2小時整點群組回報，保全人員24小時輪班不打烊，清潔維護人員除平時養護，豪雨影響後也要上工，盡職守護河川；期盼少一點政治口水，多一點公允理性的討論。

(中時 )