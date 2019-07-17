阿嬤體驗保健運動中心的上臂健身機。（廖素慧攝）

樂齡族學繪畫預防失智失能，市長黃敏惠（站者左二）稱讚。（廖素慧攝）

樂齡族的健身運動中心，17日由嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲夫人劉育菁、陽明醫院院長謝景祥等人剪綵，黃敏惠說，這是全台首間專為長輩訓練肌耐力而設計的運動中心，以期促進長輩的活動力。

陽明醫院與知名製藥廠合作，在嘉義市打造一家適合50歲以上樂齡族的運動保健中心，提供中高齡民眾在室內做養生運動，配備智慧化分析檢測、設計客製化運動課程。

黃敏惠說，運動有方法、需要專業知識輔助讓運動達到保健的效果，嘉義市是個愛運動的城市，更需要專業設備及師資的指導，尤其年長者不可或缺的肌耐力訓練，幫助長年者活到老、動到老，這是全國第一個專為高齡健身的運動中心，歡迎大家來體驗。

嘉義市衛生局表示，嘉義市人口不到27萬，老年人口有3萬9563人，占14.73％，高齡化的城市，藉由醫療保健來促進長輩們的健康很重要，發展健康產業帶動更多相關產業進來，以期打造嘉義市成為西部跨齡宜居新都心的亮點，拚健康也拚經濟。

開幕活動中，有阿公阿嬤體驗上臂健身機、划船健身機等運動，也有阿公阿嬤展示他們畫圖防失智的美畫，70多歲江阿嬤說，每周固定2次上課，原本2小時的課，一畫就變4小時，忘了時間，畫1年才完成，很高興家裡掛上自己的畫，還能預防失智失能。

(中時 )