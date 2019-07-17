輕度颱風「丹娜絲」（DANAS）恐襲台，氣象局已在今天（17日）11時30分發布陸上颱風警報。不過更需要注意的是，丹娜絲颱風最複雜的劇本發生了！《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書粉專提醒，目前南海有一個新低壓正在發展，除了預測丹娜絲會撞過來之外，很可能會連帶把這個低壓一同拉進台灣，一旦發生，「明後天中南部的雨況，就會不太妙」！

「結果最複雜的劇本還是發生了」，《台灣颱風論壇｜天氣特急》上午發文指出，丹娜絲受到菲律賓陸地摧殘，颱風結構嚴重分離，現在的主中心，形同是只剩空殼的颱風（但還是颱風，別輕忽）。

此刻最新的重點，要擺在南海發展起來的新低壓。最新的預測，除了丹娜絲本身預測還是會撞過來之外，很可能會連帶把南海的低壓，一同拉進台灣，「一旦發生，明後天中南部的雨況，就會不太妙」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，最糟的情況會是：南海低壓自己獨立發展，變成另一個新的熱低，甚至颱風。此刻，已經有部分電腦數值報出這個可能。

這個新的南海低壓，其實就是原本要「取代」現在丹娜絲颱風中心的，但丹娜絲的主中心雖然飽受摧殘，還是勉強挺住了。南海低壓沒得取代，乾脆就自己發展。

那麼，這個南海低壓會怎麼走？《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出：「高壓的導引氣流還是很明確，加上丹娜絲把它往北拉，南海低壓無論未來發展如何，往台灣過來機率，很高。」，「而南海低壓一旦接近，一定是挾著大量豪雨過來，中南部、花東一帶，會是降雨熱區，千萬不要輕忽了，以上提醒。」

丹娜絲颱風警報記者會_108年7月17日14:40發布（報天氣-中央氣象局的直播影片）

(中時電子報)