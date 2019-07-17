媒體直擊趙薇在休息時間抽菸。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

大陸女星趙薇當年以「小燕子」一角走紅演藝圈，11年前她和富商老公黃有龍結婚，育有一女小四月，夫妻倆聯手淘金，是《富比士》中國名人榜與收入榜的常勝軍。最近她擔任電視劇監製，今(17日)被陸媒爆料直擊現身片場，一到休息時間趙薇就到室外翹著二郎腿狂吸菸，到了下個休息時間，第一件事還是抽菸，因此被推測菸癮大。

人紅是非多的趙薇最近風波不斷，今年3月她便被拍到在片場抽菸，被指膚色黯沉，氣色憔悴，上月底她被網友野生捕獲，網友還指她態度冷淡，向她打招呼後趙薇一句話也沒回，默默戴上口罩，但也有網友替她緩頰，指：「陌生人手機對著你拍，換誰都無感」。

今據《百度娛樂》報導，擔任電視劇《誰都渴望遇見你》監製的趙薇最近出現片場，原本給人甜美印象的她當天帥氣穿了一身運動服，休息時間便坐在戶外翹著二郎腿吞雲吐霧，到下個休息時間又被拍到抽菸，似乎煙癮不小，網友則說：「私下抽個菸也要拍」、「偷拍可恥」、「還是那麼美啊，工作壓力大抽根菸還好啊」。

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(中時電子報)