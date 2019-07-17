現在正是暑假期間，衛福部保護服務司提醒，父母應多關心子女，避免孩子出入不當場所、接觸不良物質並關心其交友狀況及上網安全，以避免兒少受害。

衛福部表示，根據iWIN網路內容防護機構今年針對2萬5,069名兒少所做網路使用調查發現，67.5％的兒少上網最常使用的就是影音網站(如Youtube、愛奇藝、抖音)，31.4％的兒少希望透過網路來認識新朋友，且有7.1％的兒少會使用交友APP來認識新朋友。

值得注意的是，該調查發現4％兒少曾經談過網戀，約2.8％兒少在網路上曾被要求拍私密照，0.3％的兒少曾將自己的私密照傳給別人，0.3％的兒少私密照或影片曾未經同意而被公開。

衛福部表示，由於網路快速傳播、無遠弗屆的特性，兒少私密照一旦在網路上被散布出去，對兒少及其家庭都造成相當大的傷害及影響。對此，衛福部提出兒少網路安全「5不」保護措施：

(一)不接受陌生人主動邀約加好友。

(二)不在社群平台揭露個人資訊(如學校班級、住址、電話、年齡、即時通訊帳號)。

(三)不隨便接受網友主動示好或送禮。

(四)不單獨赴約，若和網友見面應在公開場合，並應告知父母、師長或其他朋友約會地點、時間及該網友聯繫方式。

(五)不拍攝、不提供、不轉傳私密照(即使是戀人也一樣)。

衛福部也提醒，家長儘量多陪伴小孩，藉由積極的親子互動，讓孩子避免沉迷於網路世界，如果孩子和朋友外出，也要教導孩子自我保護，避免出入不正當場所，飲用他人事先準備好的飲料等。

(工商 )