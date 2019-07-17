彰化縣大城南段垃圾滿布被環團公布為最髒海岸第2名，環保局和大城清潔隊投入清除作業。（吳敏菁攝）

彰化縣大城南段垃圾滿布被環團公布為最髒海岸第2名，環保局和大城清潔隊投入清除作業。（吳敏菁攝）

髒！彰化又奪最髒海岸第2名了，大城鄉南段海堤到處堆積垃圾多得駭人，漂流木、塑膠瓶罐和保麗龍浮球等漁具堆積，淹沒海堤，彰化縣環保局16日緊急動員機動隊先行進行清理，17日再加入大城鄉清潔隊15名人力。

由於該海岸段屬國有財產署，垃圾數量龐大，國財署已辦理招標投入機具、人力盡速投入清除作業。

我們的海岸到底怎麼了？到處漂來垃圾，數量超級驚人，月前伸港海岸的垃圾海，滿溢的垃圾還淹沒採蚵的出海路，鮮蚵泡垃圾，掀起強烈震撼，彰化縣政府農業處、水資處和環保局配合，共花45萬元，清出700噸垃圾，「太可怕了！」

但駭人的不止如此，環保團體「綠色和平」組織公布最髒的海岸，前3名分別是「新北市瑞芳區台二線83.2K」、「彰化縣大城鄉大城南段河堤」，以及「台南市青草崙」，彰化縣又髒奪第二名了。

彰化縣大城南段垃圾滿布被環團公布為最髒海岸第2名，環保局和大城清潔隊投入清除作業。（吳敏菁攝）

彰化縣政府除了緊急調配人力投入清理，經查大城鄉大城南段海堤範圍管理單位為財政部國有財產署，該署已著手辦理招標相關事宜，委託業者清除，後續環境保護局會再繼續追蹤。

環保局表示，彰化縣海岸線可以認養長度約36.9公里，已有19個認養單位，2018年度共辦理154場淨灘活動；2019年1月至6月已辦理67場次，清理垃圾約4.13噸，非資源垃圾約31.01噸。

環保局表示，根據海廢垃圾調查分析，海洋廢棄物以生活垃圾及遊憩行為所產生的垃圾占比最高，包含保特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、外帶飲料杯及免洗餐具等，這些塑膠垃圾所釋出的塑膠微粒，會影響神經系統發展以及內分泌系統。

環境保護局表示，持續透過淨灘活動能讓民眾體會人類破壞大自然的嚴重程度，鼓勵改變消費習慣，少用一次性產品，如瓶裝水等。生活環境不是只有居住人類而已，每次消費都是對即將面臨生活環境進行投票，環保局拜託自備環保杯、購物袋等，減少塑膠廢棄物產生，並鼓勵機關團體踴躍認養海岸。

彰化縣大城南段垃圾滿布被環團公布為最髒海岸第2名，環保局和大城清潔隊投入清除作業。（吳敏菁攝）

彰化縣大城南段垃圾滿布被環團公布為最髒海岸第2名，環保局和大城清潔隊投入清除作業。（吳敏菁攝）

(中時 )